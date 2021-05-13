Ерлан Карин: Принятие президентского закона о земле - свидетельство эффективности концепции «слышащего государства»
Сегодня Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».
Как напомнил Е. Карин, о своем решении законодательно закрепить эту норму Касым-Жомарт Токаев заявил 25 февраля текущего года на V заседании Национального совета общественного доверия.
Уже 12 марта специальным посланием Президента соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в Парламент.
Е. Карин отметил, что это первый законопроект, разработанный в порядке законодательной инициативы Президента.
«Этот факт еще раз продемонстрировал твердую решимость Касым-Жомарта Токаева полностью закрыть тему продажи и аренды сельхозземель иностранным гражданам», - подчеркнул помощник Президента Республики Казахстан.
На прошлой неделе законопроект после тщательного и всестороннего обсуждения в Парламенте был поддержан депутатами и внесен на подпись Главы государства.
«Фактически президентский закон о земле исключил все возможности и лазейки для приобретения и аренды сельхозземель иностранцами. Это четкий ответ власти на различные инсинуации и домыслы. Поэтому спекуляции и манипуляции общественным мнением в данном вопросе больше не имеют никаких оснований и перспектив.
В целом принятие данного закона стало очередным свидетельством эффективности концепции «слышащего государства», показывая результативность конструктивного общественного и общенационального диалога, которые выступают одними из центральных элементов политического курса Президента Токаева», - отметил Е. Карин.