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    09:24, 13 Май 2021 | GMT +6

    Ерлан Карин: Принятие президентского закона о земле - свидетельство эффективности концепции «слышащего государства»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В многолетней дискуссии о продаже и аренде земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям с иностранным участием поставлена окончательная и жирная точка. Об этом сообщил помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

    Сегодня Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

    Как напомнил Е. Карин, о своем решении законодательно закрепить эту норму Касым-Жомарт Токаев заявил 25 февраля текущего года на V заседании Национального совета общественного доверия.

    Уже 12 марта специальным посланием Президента соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в Парламент.

    Е. Карин отметил, что это первый законопроект, разработанный в порядке законодательной инициативы Президента.

    «Этот факт еще раз продемонстрировал твердую решимость Касым-Жомарта Токаева полностью закрыть тему продажи и аренды сельхозземель иностранным гражданам», - подчеркнул помощник Президента Республики Казахстан.

    На прошлой неделе законопроект после тщательного и всестороннего обсуждения в Парламенте был поддержан депутатами и внесен на подпись Главы государства.

    «Фактически президентский закон о земле исключил все возможности и лазейки для приобретения и аренды сельхозземель иностранцами. Это четкий ответ власти на различные инсинуации и домыслы. Поэтому спекуляции и манипуляции общественным мнением в данном вопросе больше не имеют никаких оснований и перспектив.

    В целом принятие данного закона стало очередным свидетельством эффективности концепции «слышащего государства», показывая результативность конструктивного общественного и общенационального диалога, которые выступают одними из центральных элементов политического курса Президента Токаева», - отметил Е. Карин.


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