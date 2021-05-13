Ерлан Карин: Принятие президентского закона о земле - свидетельство эффективности концепции «слышащего государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В многолетней дискуссии о продаже и аренде земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям с иностранным участием поставлена окончательная и жирная точка. Об этом сообщил помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

Сегодня Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

Как напомнил Е. Карин, о своем решении законодательно закрепить эту норму Касым-Жомарт Токаев заявил 25 февраля текущего года на V заседании Национального совета общественного доверия.

Уже 12 марта специальным посланием Президента соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в Парламент.

Е. Карин отметил, что это первый законопроект, разработанный в порядке законодательной инициативы Президента.

«Этот факт еще раз продемонстрировал твердую решимость Касым-Жомарта Токаева полностью закрыть тему продажи и аренды сельхозземель иностранным гражданам», - подчеркнул помощник Президента Республики Казахстан.

На прошлой неделе законопроект после тщательного и всестороннего обсуждения в Парламенте был поддержан депутатами и внесен на подпись Главы государства.