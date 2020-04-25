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Ерлан Карин: Президентский пакет политреформ в действии

25 Апреля 2020, 10:10
Ерлан Карин: Президентский пакет политреформ в действии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента РК Ерлан Карин рассказал о продвижении ряда законопроектов, обеспечивающих политические реформы в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня прошло обсуждение проекта нового закона о митингах под эгидой Сената. Также как и в круглом столе в Мажилисе, в сегодняшнем обсуждении приняли участие широкий круг общественных деятелей, правозащитников, к примеру Евгений Жовтис, Зауреш Батталова, Бахытжан Торегожина и другие. От Нацсовета в дискуссиях приняли участие Марат Башимов и Ерлан Саиров, входившие ранее в рабочую группу по данному законопроекту при Мажилисе», - написал Ерлан Карин вечером 24 апреля в своем Telegram.

«Иными словами, на всех этапах продвижения данного законопроекта обеспечивается широкое общественное обсуждение с участием правозащитников, общественных деятелей, представителей НПО и экспертов. Также и по другим инициативам, озвученных Президентом на втором заседаний Национального совета в декабре 2019 года. Все обсуждения идут своим ходом. В среду Мажилис одобрил законопроекты касательно снижения барьера для регистрации политических партий и обязательной 30% квоте для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Только в Мажилисе по данным новым нормам законов о выборах и о политических партиях прошли 4 заседания рабочей группы и два заседания комитета, это помимо дискуссий на других общественных площадках до и после внесения в Мажилис. От Нацсовета в дискуссиях в рабочей группе принимали участие Андрей Чеботарев, Марат Башимов, Толеутай Рахимбеков и Дания Еспаева. Сейчас эти законопроекты уже внесены в Сенат. Материалы по ним опубликованы на сайте Сената Парламента РК. Уже совсем скоро на подходе законопроект по вопросам парламентской оппозиции. По состоянию на сегодняшний день, в стенах Мажилиса касательно законопроекта по парламентской оппозиции прошло уже 5 заседаний рабочей группы. Сейчас в правительство внесен проект заключения по данному законопроекту», - сообщил советник Президента.

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