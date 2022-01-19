Ерлан Карин: Погромы, нападение на мирных граждан - это элементы насильственного экстремизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нападения и убийства должны находить жесткую оценку не только со стороны правоохранительных органов, государства, но и со стороны самого общества, если мы не хотим повторения таких событий. Об этом заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин в интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе недавнего брифинга начальник департамента полиции города Алматы представил полную хронологию развития событий в южной столице. В его выступлении было указано, что в вооруженных нападениях, погромах, беспорядках в общей сложности участвовало до 20 тысяч человек. Конечно же, это было участие радикалов. Погромы, нападения на здания полиции, правоохранительных органов, захват административных зданий, нападение на мирных граждан, социальные объекты, в частности больницы – это все элементы насильственного экстремизма. Таким насильственным действиям не должно быть оправдания. Во многих других странах, в том числе на Западе тоже, подобного рода насильственные действия однозначно характеризуются как насильственный экстремизм и терроризм. Это общепринятое определение», - сказал в интервью Государственный секретарь РК.

По словам Ерлана Карина, в этом вопросе не должно быть каких-то дискуссий, должен быть один общий подход.

«Мы должны пресекать подобного рода действия. Мы должны блокировать подобную идеологию насильственных действий, экстремизма. Однозначно эти события должны оцениваться как акты терроризма. Повторюсь как эксперт по этим вопросам: к сожалению, идеология вторична. Терроризм не надо рассматривать как систему каких-то убеждений. Терроризм – стратегия и тактика устрашения и запугивания населения», - считает спикер.

Ерлан Карин отметил, что такого рода насильственные действия должны находить жесткую оценку со стороны самого общества.

«Алматинцы напуганы, пребывают в шоке от этих событий. Многие мне пишут, что необходимо организовать психологическую помощь, консультации. Это был настоящий террор. Мы должны быть на жесткой позиции осуждения такого рода насильственных действий. Нападения, убийства должны находить жесткую оценку не только со стороны правоохранительных органов, государства, но и со стороны самого общества, если мы не хотим повторения таких событий», - добавил Ерлан Карин.



