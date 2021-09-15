Ерлан Карин: Около 50% избранных сельских акимов – новые лица

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямые выборы акимов - это не разовая избирательная кампания. По мере истечения срока полномочий сельских акимов выборы пройдут и в других населенных пунктах. Об этом сообщил в Telegram Помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Ерлан Карин, 25 июля текущего года в 730 сельских округах страны впервые состоялись прямые выборы акимов. Это не разовая избирательная кампания. По мере истечения срока полномочий сельских акимов выборы пройдут и в других населенных пунктах.

Фактически каждую неделю в том или ином регионе Казахстана жители сел выбирают своих акимов. Так, с 1 августа прямым голосованием избраны главы еще 21 сельского округа – всего на данный момент выборы прошли в 751 сельском округе.

Нужно подчеркнуть, что 86% избранных акимов выдвинулись в кандидаты от политических партий, а 14% – в качестве самовыдвиженцев.

При этом около 50% избранных акимов – новые лица, не занимавшие ранее эти посты. Таким образом, можно констатировать, что внедрение прямой выборности способствует серьезному обновлению корпуса сельских акимов.

Планируется, что до конца года выборы акимов пройдут еще в более чем 70 сельских округах.