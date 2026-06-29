Ерлан Карин обсудил с экспертами актуальные вопросы внутренней политики

Государственный советник Ерлан Карин провел рабочую встречу с группой экспертов, политологов, социологов и политических обозревателей, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы внутренней политики, реализация инициатив Президента и продвижение новых конституционных принципов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Во встрече приняли участие Марат Шибутов, Гульмира Илеуова, Андрей Чеботарев, Талгат Калиев, Мадина Нургалиева, Газиз Абишев, Казбек Майгельдинов, Жулдызай Искакова, Адиль Сейфуллин, Сырым Иткулов и Жанар Тулиндинова.

Ерлан Карин рассказал о реализации инициатив и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, а также о проводимой систематизации внутриполитической работы, внедрении новых регламентов и процедур и использовании цифровых инструментов.

По словам Государственного советника, проводимые реформы направлены на системную трансформацию общественных ценностей и формирование новой государственно-политической модели.

В ходе диалога участники встречи также обсудили практические механизмы продвижения новых конституционных принципов и ценностей.

В завершение встречи Ерлан Карин вручил экспертам экземпляры специального издания новой Конституции с личным обращением Главы государства.