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    Ерлан Карин обсудил с экспертами актуальные вопросы внутренней политики

    Государственный советник Ерлан Карин провел рабочую встречу с группой экспертов, политологов, социологов и политических обозревателей, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы внутренней политики, реализация инициатив Президента и продвижение новых конституционных принципов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Ерлан Карин обсудил с экспертами актуальные вопросы внутренней политики
    Фото: Акорда

    Во встрече приняли участие Марат Шибутов, Гульмира Илеуова, Андрей Чеботарев, Талгат Калиев, Мадина Нургалиева, Газиз Абишев, Казбек Майгельдинов, Жулдызай Искакова, Адиль Сейфуллин, Сырым Иткулов и Жанар Тулиндинова.

    Ерлан Карин рассказал о реализации инициатив и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, а также о проводимой систематизации внутриполитической работы, внедрении новых регламентов и процедур и использовании цифровых инструментов.

    По словам Государственного советника, проводимые реформы направлены на системную трансформацию общественных ценностей и формирование новой государственно-политической модели.

    В ходе диалога участники встречи также обсудили практические механизмы продвижения новых конституционных принципов и ценностей.

    В завершение встречи Ерлан Карин вручил экспертам экземпляры специального издания новой Конституции с личным обращением Главы государства.

    Акорда Политика Ерлан Карин
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор