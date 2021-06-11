Ерлан Карин о работе НСОД: В рамках политических реформ принято 10 законов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации инициатив Национального совета общественного доверия принято 17 законов и три указа Главы государства. Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально завтра исполняется два года, как был создан Национальный совет общественного доверия. Национальный совет был создан 12 июня. Это было одним из первых указов Президента после его инаугурации, тем самым Президент продемонстрировал, какое он важное значение придает развитию общественного диалога. Помним, что в первое время было очень много разных скептических мнений, оценок о том, что данная диалоговая площадка временная и вряд ли она будет эффективной. Но как мы видим, уже подходим к двухлетнему рубежу. За этот период у Национального совета достаточно серьезный багаж реализованных инициатив», - рассказал Ерлан Карин в рамках круглого стола, посвященного ходу реализации президентских инициатив.

Ерлан Карин отметил, что в рамках реализации разных инициатив Нацсовета уже принято 17 законов, три указа Президента, 28 различных приказов министерств, постановлений Правительства.

«Как мы видим, портфель реализованных инициатив достаточно обширный. Только в рамках политических реформ было принято 10 законов. Как вы помните, Президентом был инициирован серьезный и масштабный пакет политических реформ, которые мы условно разделяем на три. Первый пакет был выдвинут в декабре 2019 года. Второй пакет политических реформ Президентом был выдвинут в сентябре прошлого года. Третий пакет - в январе этого года на открытии сессии нового Парламента», - добавил помощник Президента РК.

По словам Ерлана Карина, первый пакет политических реформ полностью реализован. Также реализованы ключевые инициативы второго и третьего пакета.

«В рамках политических инициатив в общей сложности приняты 10 законов. В частности было проведено изменение в закон о выборах. Это достаточно серьезные изменения, поскольку данным законом предусматривается снижение порога прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%, включение в избирательный бюллетень графы «против всех» и нормы касательно проведения прямых выборов сельских акимов. Все эти изменения носят серьезный, фундаментальный характер, которые в определенной степени меняет характер отношений между государством и гражданами, государством и обществом», - считает Ерлан Карин.