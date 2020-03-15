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Ерлан Карин: Не стоит паниковать по поводу введения чрезвычайного положения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник Президента Ерлан Карин разъяснил для чего в Казахстане ввели чрезвычайное положение и призвал граждан не паниковать, так как это необходимо для мобилизации ресурсов и принятия госорганами быстрых решений, для недопущения масштабного распространения вируса, передает МИА «Казинформ».
«Не стоит паниковать по поводу введения чрезвычайного положения. Это необходимо для мобилизации ресурсов и принятия госорганами быстрых решений, для недопущения масштабного распространения вируса. Введение чрезвычайного положения позволит оформить необходимые решения в соответствующем правовом режиме. Государство действует на опережение. Основные меры были приняты еще раньше, затем поэтапно, в зависимости от развития ситуации, принимались дополнительные упреждающие меры», - написал Ерлан Карин.
Он отметил, в связи с введением чрезвычайного положения будут новые ограничительные меры, но функционирование основных объектов жизнеобеспечения населения сохранится.
«В частности, магазины и аптеки в ТРЦ будут работать. Все эти решения принимаются в первую очередь в интересах обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения. Еще раз подчеркну, что данные меры носят упреждающий характер», - отметил советник Президента.
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