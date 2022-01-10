Ерлан Карин: Нашим гражданам нужно сохранять бдительность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин призвал граждан страны сохранять бдительность. Однако, как отметил Госсек, самые напряженные моменты пройдены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько долго это продлится? Прошла ли горячая фаза кризиса, либо мы в нем еще находимся? Какова вероятность повторения террора?», - спросил Ерлана Карина ведущий в ходе интервью на телеканале «Хабар 24».

«Я не хотел бы, чтобы мы как-то расслаблялись и самоуспокаивались. Не хотел бы этого допускать, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Поэтому, нашим гражданам надо сохранять бдительность», - обратился Ерлан Карин.

«В эфире вашего канала видел сообщение чтобы граждане сообщали о каких-то подозрительных лицах или предметах и так далее. Эти же объявления не случайно даются, потому что «угроза не у ворот», как говорится. Угроза уже внутри, угроза рядом. Нужно сохранять бдительность. Но, я думаю, что самые такие напряженные, острые моменты мы все-таки прошли», - выразил мнение Ерлан Карин.

Ранее Государственный секретарь РК Ерлан Карин рассказал, как действовал Глава государства для решения всех вопросов по борьбе с терроризмом.