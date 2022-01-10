Ерлан Карин: Нашим гражданам нужно сохранять бдительность
«Насколько долго это продлится? Прошла ли горячая фаза кризиса, либо мы в нем еще находимся? Какова вероятность повторения террора?», - спросил Ерлана Карина ведущий в ходе интервью на телеканале «Хабар 24».
«Я не хотел бы, чтобы мы как-то расслаблялись и самоуспокаивались. Не хотел бы этого допускать, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Поэтому, нашим гражданам надо сохранять бдительность», - обратился Ерлан Карин.
«В эфире вашего канала видел сообщение чтобы граждане сообщали о каких-то подозрительных лицах или предметах и так далее. Эти же объявления не случайно даются, потому что «угроза не у ворот», как говорится. Угроза уже внутри, угроза рядом. Нужно сохранять бдительность. Но, я думаю, что самые такие напряженные, острые моменты мы все-таки прошли», - выразил мнение Ерлан Карин.
Ранее Государственный секретарь РК Ерлан Карин рассказал, как действовал Глава государства для решения всех вопросов по борьбе с терроризмом.