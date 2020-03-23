Ерлан Карин: Главный приоритет – здоровье и безопасность наших граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошла первая неделя чрезвычайного положения в стране. С самых первых дней ЧП, власти действовали быстро и на опережение. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Меры по введению ЧП, и особого режима по карантину в двух крупнейших городах – Нур-Султане и Алматы были правильными. Это позволило локализовать основные города, где были отмечены случаи заражения и не допустить масштабного распространения вируса в других регионах. Зарегистрированные факты инфицирования людей новым вирусом в Алматинской, Карагандинской и Актюбинской областях связаны с прибывшими из-за рубежа гражданами. Число зараженных хоть и растет, но не столь быстрыми темпами и не так масштабно, как в некоторых других странах. Все это благодаря жестким и решительным оперативным мерам. То, как в кратчайшие сроки центральные и региональные власти смогли мобилизовать необходимые ресурсы, развернуть работу всех служб, показывает, что государство способно действовать в масштабных кризисных ситуациях. В нынешней обстановке это очень важный фактор. Как показывает анализ предпринимаемых усилий и мер в разных странах, именно от организационно-мобилизационных способностей государств, правительств, прежде всего, зависит эффективность борьбы с эпидемией», - написал Ерлан Карин в Telegram .

По его мнению, первые дни режима ЧП также показали способность и самого общества мобилизоваться в кризисных условиях. Несмотря на ряд различных ограничительных мер, введенных в рамках режима ЧП, и на неудобства и трудности, созданные карантином, рядовые казахстанцы не просто с пониманием отнеслись к нынешней ситуации, но и проявляют взаимовыручку, инициируют и участвуют в различных волонтерских благотворительных акциях.

«Хотя недооценка серьезности ситуации все еще есть - не все понимают и соблюдают требования по карантину и ЧП. В свою очередь, государство оказывает серьезные меры по поддержке граждан и бизнеса. Помимо налоговых ослаблений и других мер поддержки, оказываемых на местах, государство намерено осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением ЧП, - продолжил Ерлан Карин. - В целом, ситуация хоть и не простая, находится под контролем. Но, как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, нельзя самоуспокаиваться - «надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития ситуации. Надо быть готовыми ко всему».

«Сейчас многое зависит от того, как будет развиваться общая ситуация в мире. Некоторые страны, к сожалению, приняли запоздалые меры, поэтому возможно кризис затянется. Поэтому госаппарат сейчас работает как над новыми тактическими планами, так и по общей дальнейшей стратегии. О чем было сказано Президентом на сегодняшнем заседании Госкомисии по чрезвычайному положению. Главный приоритет сейчас – это здоровье и безопасность наших граждан. И, работа всех госорганов, прежде всего, нацелена на это», - резюмировал советник Президента РК.