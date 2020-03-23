Ерлан Карин: Глава государства озвучил новый пакет антикризисных мер по поддержке граждан и МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства озвучил новый пакет антикризисных мер по поддержке граждан, МСБ, а также тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Общий объем выделяемых средств, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долларов. Это подчеркнул советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«На период действия ЧП будет приостановлена выплата основного долга и вознаграждения по всем займам населения, малого и среднего бизнеса. Эта мера дополняет уже принятый ранее запрет на начисление штрафов и пеней.

На этот же срок лишившиеся доходов граждане будут получать ежемесячные выплаты в размере 1 МЗП (42 500 тенге). Это коснется не менее 1,5 миллионов казахстанцев.

На регулярной основе будут выдаваться бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим социально-уязвимым группам. Наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции.

Поручено утвердить перечень социально-значимых товаров, по которому будет введено госрегулирование цен. Это делается для борьбы со спекуляцией.

В рамках «Дорожной карты занятости» оставшаяся без работы молодежь будет задействована в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой.

Правительству и акиматам поручено обеспечить выплату премии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг мобильной связи и интернета будет продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы станет бесплатным.

Госкомиссии поручено выработать системные общереспубликанские меры по снижению на период карантина оплаты коммунальных услуг.

Президент поручил исключить любые факты давления на предпринимателей со стороны силового блока или фискальных органов.

МСБ предоставят отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени.

Временно снизится НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнулятся таможенные пошлины по критически важному импорту.

С 20 марта сроком на три месяца приостанавливаются арендные платежи по государственным и квазигосударственным объектам недвижимости для субъектов МСБ. Акиматам поручено проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости.

Госорганы и квазигоскомпании не будут взимать штрафы и включать поставщика в реестр неблагонадёжных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными явлениями в экономике. В кратчайшие сроки будет сформирован реестр отечественных товаропроизводителей и введен специальный режим госзакупок без обеспечительного взноса или банковской гарантии.

Акиматам поручено вести постоянный мониторинг деятельности крупных предприятий для сохранения рабочих мест.

В течение 5 дней должны быть произведены все выплаты по фактически оказанным услугам и работам в рамках госзакупок.

До 1 трлн тенге будет увеличено кредитование бизнеса со ставкой 6% в рамках программы «Экономика простых вещей». Еще 600 млрд тенге направят на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых. 300 млрд тенге будет направлено на программу «Дорожная карта занятости».

Для стабилизации курса тенге Нацбанку и Правительству поручено обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны. Также поэтапно валютные депозиты квазигоскомпаний будут возвращены в финансовую систему Казахстана, а нацкомпании произведут выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100 процентов от чистого дохода.

Кроме того, будет ужесточены меры по фактам нарушения режима карантина. ЦОНы будут закрыты, но гражданам предоставят возможность получать все госуслуги онлайн», - отметил Ерлан Карин в Telegram.