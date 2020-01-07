Ерлан Идрисов стал лауреатом Национальной премии «Народный любимец»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов стал лауреатом Нацпремии «Народный любимец», передает МИА «Казинформ».

Решением жюри премии «Народный любимец» утверждены лауреаты в нескольких почётных номинациях.

Так лауреатом в новой номинации «За вклад в развитие отечественной дипломатии» вручаемой государственным деятелям, внесшим большой вклад в развитие казахстанской дипломатии, стал Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великобритании. Большие заслуги Ерлана Идрисова отмечены государственными и международными наградами, Ерлан Абильфаизович два раза занимал должность министра иностранных дел РК (1999-2002 и 2012-2016).

В других почетных номинациях премии лауреатами стали:

- «Фермер года» - директор ТОО «Ногайбай» Алтынбек Сапаров (СКО) и директор ТОО «Агрофирма Каркын» - Еркин Буканов (Костанайская область);

- «Признание года» - международный проект Национального музея РК: «Шествие Золотого человека по музеям мира»;

- «Военнослужащий года» - Алишер Табылдиев, заместитель командира мотострелкового батальона, капитан, который в августе 2019 года спас тонувшего ребенка в ВКО;

- «Храброе сердце» - Корабаева Меруерт начальник пассажирского поезда филиала «Экспресс» КТЖ, в сентябре 2019 года оперативно оказала помочь при родах, пассажирке поезда;

- «Успех и развитие» - Паралимпийский тренировочный центр в Нур-Султане, единственный в своем роде в Казахстане, открытый с участием Елбасы в 2018 году.

Отмечается, лауреаты в других почетных номинациях будут озвучены на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Народный любимец», которая состоится 18 января 2020 года в отеле Rixos President Astana и будет проводиться уже в 9-й раз с 2011 года.

Кроме этого, в ходе народного голосования в соцсети Facebook и на официальном сайте премии lubimec.kz в ноябре 2019 года открытым голосованием были избраны лауреаты в 14 основных номинациях премии.

Напомним, двухкратным лауреатом премии стал известный казахский певец – Димаш Кудайберген (первый раз по итогам 2015 года).

Фото: www.mfa.kz