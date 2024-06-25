Ерлан Битанов возглавил департамент экономических расследований по области Улытау

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по области Улытау назначен Битанов Ерлан Жангазыулы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.