Ерлан Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Баттаков Ерлан Еркинович назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года в г. Караганде.

Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института.

1995-1996 гг. – главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест».

1996 год – специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.

1996-2007 гг. – главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация».

2007-2012 гг. – заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан. 2012-2019 гг. – заместитель, первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года – Управляющий делами Президента Республики Казахстан.





Постановлением Правительства Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области.

Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.

С 2010 по 2019 годы занимал руководящие должности в структуре Министерствах экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК.

С декабря 2020 года и по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК.