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Ерлан Аукенов освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2021, 18:34
Ерлан Аукенов освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Аукенов Ерлан Муратович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Ерлан Аукенов родился 5 сентября 1984 года в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет Брэдфорда, Международную академию бизнеса, Лондонскую школу экономики и политических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 г. председателем Павлодарского областного филиала РОО «Молодежный центр «Лидер XXI века».

В разные годы занимал руководящие должности в частных компаниях и общественных объединениях, государственных структурах.

В 2014-2015 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2015-2019 гг. — заместитель акима г. Алматы.

С сентября 2019 года по настоящее время являлся вице-министром труда и социальной защиты населения.


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