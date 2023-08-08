Ерлан Алибеков назначен начальником Академии гражданской защиты МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ- Приказом министра по ЧС назначен новый начальник Академии гражданской защиты МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Министр по ЧС РК Сырым Шарипханов представил личному составу Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина нового начальника вуза. Им стал полковник гражданской защиты Алибеков Ерлан Алибекович.

Ерлан Алибеков с 2017 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. В 1997 году окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в 2000 году окончил Кокшетауский технический институт, в 2008 году окончил аспирантуру Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Кандидат технических наук. Женат, имеет двоих детей.

Сырым Шарипханов, занимавший до этого должность начальника Академии по ритуалу перед личным составом торжественно попрощался с Боевым Знаменем.

На сегодня учебное заведение осуществляет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спасательное дело». Также в Академии обучаются магистранты по специальности «Пожарная безопасность». В этом году вуз впервые провел набор девушек.

К слову, за годы Независимости подготовлено около 5000 специалистов, которые работают в различных областях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.