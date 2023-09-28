Еркин Тукумов: Мы не должны политизировать Организацию тюркских государств

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов призвал страны-участницы не политизировать Организацию тюркских государств. По его мнению, странам нужно развиваться в экономике, инвестициях и инновациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В период геополитических разломов и конфронтации делать проблему на пустом месте нам не нужно. То, что нужно – развиваться в экономике, инвестициях, инновациях. Сегодня уже звучат хорошие предложения о создании исследовательского центра ОТГ, подготовке кадров. ОТГ не направлена против кого-то. Мы не должны политизировать нашу организацию. Мы ведем дискуссию в прагматичном и направленном на наши интересы ключе, - сказал на совещании аналитических центров Еркин Тукумов.

Глава КИСИ при Президенте РК отметил, что экспертное сообщество Организации тюркских государств играет ключевую роль в содействии развития сотрудничества.

- Для объединения наших усилий видится целесообразным расширить взаимодействие научно-экспертных кругов наших стран. Именно на экспертном уровне необходимо прийти к общему пониманию существующих проблем, выработать наиболее эффективные подходы к их решению. Необходимо развивать исследовательские направления торгово-экономического, транспортно-логистического, инфраструктурного характера. Уверен, что прочный экспертный диалог будет способствовать развитию экономики государств-членов ОТГ, - считает Еркин Тукумов.

Директор Казахстанского института стратегических исследований подчеркнул, что трансформация Тюркского совета в Организацию тюркских государств продемонстрировала углубление нашего сотрудничества. Это ознаменовало новую веху в совместной истории наших стран, поэтому страны-участницы ОТГ ставят перед собой стратегические цели, направленные на углубленную экономическую кооперацию и развитие транспортной взаимосвязанности.

- С 2010 по 2022 год торговля Казахстана со странами ОТГ выросла практически в 3 раза с 4,5 до 12,9 млрд долларов. Мы надеемся увеличить взаимный товарооборот до 23 млрд долларов в среднесрочной перспективе. Это можно достигнуть через реализацию совместных экономических проектов, которые позволят существенно расширить торговый и производственный потенциал нашего сотрудничества. Транскаспийский международный транспортный маршрут в скором времени может стать локомотивом транспортно-логистической отрасли Казахстана. Мы уже добились сокращения периода транзита из Китая в Европу, как минимум, в 3 раза, с 53 дней до 19-23 дней. В то же время транзит через территорию Казахстана сократился вдвое - с 12 до 6 дней. Наша страна к концу текущего года планирует довести этот показатель до 5 дней, - добавил он.

Отметим, что встреча ведущих центров внешнеполитических исследований стран ОТГ была посвящена актуальным вопросам сотрудничества членов Организации в условиях динамично меняющейся международной обстановки.