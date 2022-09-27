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    20:18, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Еркин Мухамеджанов назначен зампредседателя правления телерадиокорпорации «Қазақстан»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист, телеведущий Еркин Мухамеджанов назначен заместителем председателя правления телерадиокорпорации «Қазақстан». Об этом передает МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу РТРК.

    С 2018 года он занимал должность директора государственного телеканала Qazaqstan.

    «Еркин Мухамеджанов уже 22 года работает на отечественном телевидении, часть из которых – в структуре телерадиокорпорации. Трудовую деятельность начал корреспондентом регионального телеканала, прошел все ступени телевидения. Уверена, что глубокий профессиональный опыт Е. Мухамеджанова в отрасли будет способствовать дальнейшему развитию Корпорации», - сказала председатель правления Ляззат Танысбай.

    Решением председателя правления на должность директора национального телеканала Qazaqstan назначен журналист Болат Мурсалим.

    «Учитывая опыт Булата Мурсалима на телевизионном рынке, уверена, что в эфире государственного телеканала появятся новые проекты и наши ряды пополнятся новыми, профессиональными кадрами. Телеканал Qazaqstan в последние годы приобрел общественно-политический характер. Поэтому корпорация заинтересована в выходе в эфир большого количества проектов общественной, политической и социальной направленности», - отметила Л. Танысбай.

    С августа 2022 года Б. Мурсалим работал главным редактором республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан».


    Фото: rtrk.kz



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