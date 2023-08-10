Еркин Келесов назначен руководителем управления государственных закупок Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новый руководитель управления государственных закупок назначен в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления государственных закупок акимата Жамбылской области назначен Келесов Еркин Егембердиевич.

59-летний Еркин Келесов уроженец Тараза. В 1993 году окончил Шымкентское профессиональное училище по специальности «бухгалтер промышленных предприятий», в 2000 году – Таразский государственный университет имени Мухамед-Хайдара Дулати по специальности «бухгалтерский учет и аудит».

Трудовую деятельность начал в 1993 году старшим налоговым инспектором налоговой инспекции по Жамбылской области.

В разные годы работал возглавлял налоговый комитет по Жамбылской области, управление налогового департамента по Жамбылской области, налоговое управление по Байзакскому району, налоговое управление города Тараза.

Работал ведущим специалистом департамента государственных доходов по Жамбылской области, руководителем отдела занятости и социальных программ акимата Жамбылского района.

С июня 2022 года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.