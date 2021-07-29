Еркин Базарханов назначен председателем правления АО «Қазтеміртранс»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления АО «Қазтеміртранс» назначен Еркин Базарханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение директора департамента по работе со СМИ АО «НК КТЖ» Кайсара Жумабайулы в Facebook.
Трудовую карьеру начал в Талдыкорганской области. Работал как в частных структурах, так и в государственных органах, в том числе в территориальных подразделениях центральных государственных и местных исполнительных органов, в Администрации Президента РК.
Прежний исполняющий обязанности председателя правления АО «Қазтеміртранс» Галым Кашкинбаев уволился по собственному желанию.
Компания «Қазтеміртранс» – крупнейший оператор грузового вагонного парка РК. Деятельность компании охватывает такие направления, как предоставление в оперирование грузовых вагонов, передача в аренду специального подвижного состава, хранение и реализация металлолома.
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