Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
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Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly

18 Января 2023, 16:25
Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директором телеканала Jibek Joly назначена Еркежан Кунтуган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еркежан Кунтуган окончила факультет филологии Павлодарского государственного педагогического института. Работала редактором павлодарской газеты «Білік», продюсером Дирекции информационно-аналитических программ Первого канала «Евразия», старшим продюсером, заместителем генерального продюсера телеканала «Atameken Business Channel».

С 2020 по 2021 годы работала шеф-редактором программного отдела и креативным продюсером Первого канала «Евразия». До назначения на пост директора телеканала Jibek Joly была креативным директором НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

С 1 сентября в стране начал вещание телеканал Jibek Joly, знакомый казахстанскому зрителю под брендом QazaqTV. В фокусе Jibek Joly – общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости.

Посредством спутников HotBird 13B, Galaxy 19, Yamal 401 90° (FSU), Türksat 3A, KazSat 3 (Казахстан) и MEASAT 3A телеканал под обновленным брендом «Silk Way» доступен сегодня для зрителей 118 стран в 5 языковых версиях – на казахском, русском, английском, узбекском и кыргызском. Совокупная аудитория национального телеканала «Jibek Joly» и его спутниковой версии «Silk Way» на данный момент насчитывает более 300 миллионов зрителей по всему миру. В конце 2022 года национальный спутниковый телеканал начал вещание в Кыргызской Республике.


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