Еркебулан Сейдахмет определился с клубом на следующий сезон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» продлил контракт с казахстанским нападающим Еркебуланом Сейдахметом, об этом сообщила пресс-служба клуба, передает Sports.kz.

«Еркебулан Сейдахмет продлил контракт с «Кайратом» до конца 2022-го года с опцией пролонгации еще на один год.

Игрок будет заявлен под номером 28.

Напомним, ранее Сейдахметом интересовались несколько болгарских клубов, которые хотели взять казахстанца в аренду. За свою карьеру нападающий успел поиграть за рубежом, а именно в российской «Уфе» и болгарском «Левски».