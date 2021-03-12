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    22:46, 11 Март 2021 | GMT +6

    Еркебулан Сейдахмет определился с клубом на следующий сезон

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» продлил контракт с казахстанским нападающим Еркебуланом Сейдахметом, об этом сообщила пресс-служба клуба, передает Sports.kz.

    «Еркебулан Сейдахмет продлил контракт с «Кайратом» до конца 2022-го года с опцией пролонгации еще на один год.

    Игрок будет заявлен под номером 28.
    Напомним, ранее Сейдахметом интересовались несколько болгарских клубов, которые хотели взять казахстанца в аренду. За свою карьеру нападающий успел поиграть за рубежом, а именно в российской «Уфе» и болгарском «Левски».


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