Эрика Жайлауова завоевала «бронзу» на международном турнире по художественной гимнастике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Также спортсменка заняла пятое место в упражнениях с булавами и мячом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В Софии завершился Международный турнир по художественной гимнастике. Казахстанская спортсменка Эрика Жайлауова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, набрав 29 350 очков в финальных упражнениях с лентами. В упражнениях с булавами и мячом Эрика Жайлауова заняла пятое место.

Ранее другая казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала «серебро» на турнире в Болгарии. Она выступила в финале упражнений с лентой, мячом и булавами. По итогам финала Эльжана Таниева заняла второе место, набрав 30 900 очков.