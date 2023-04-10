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    12:00, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Эрика Жайлауова завоевала «бронзу» на международном турнире по художественной гимнастике

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    Фото: instagram.com/drs_kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Также спортсменка заняла пятое место в упражнениях с булавами и мячом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

    В Софии завершился Международный турнир по художественной гимнастике. Казахстанская спортсменка Эрика Жайлауова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, набрав 29 350 очков в финальных упражнениях с лентами. В упражнениях с булавами и мячом Эрика Жайлауова заняла пятое место.

    Ранее другая казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала «серебро» на турнире в Болгарии. Она выступила в финале упражнений с лентой, мячом и булавами. По итогам финала Эльжана Таниева заняла второе место, набрав 30 900 очков.


    Теги:
    Гимнастика Спорт
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