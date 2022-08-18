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Ерик Есенов назначен руководителем департамента АФМ по Улытауской области
18 Августа 2022 10:24

Ерик Есенов назначен руководителем департамента АФМ по Улытауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Улытауской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерик Есенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Ерик Есенов родился 26 апреля 1983 года в Кокчетавской области.

Окончил Академию финансовой полиции, полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 2004 году. В разные годы занимал должности следователя, заместителя, начальника управления в органах финансовой полиции, заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции, заместителя руководителя департамента экономических расследований по ЗКО.


Фото: t.me/afm_rk

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