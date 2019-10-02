Эрик Байжунусов: Реабилитация будет доступна в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто сталкивался с инфарктом, инсультом или просто ломал руку, знает, что реабилитация – один из важных этапов для полного восстановления здоровья и трудоспособности. Со следующего года этот этап лечения будет входить в ОСМС и покрываться за счет медицинского страхования. На встрече с журналистами заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Эрик Байжунусов рассказал, как ОСМС повлияет на качество лечения и выздоровления больных, передает МИА «Казинформ».

Он отметил, что лечебный процесс состоит из нескольких этапов: диагностика, лечение, медицинская реабилитация, паллиативная помощь.

«Все время финансирование выделялось на диагностику и лечение, – отмеТИЛ Эрик Байжунусов. – На реабилитацию и паллиативную помощь – не в значительных размерах. Для получения этих услуг пациенты прибывали в круглосуточных стационарах либо эта помощь им не оказывалась вообще. Хотя это важный этап лечения. И со следующего года он будет оказываться в рамках ОСМС. Причем объем средств на реабилитацию и восстановительные процедуры будет увеличен в девять раз.

По его словам, реабилитация развита слабо, хотя она играет важную роль в полном восстановлении пациента, без нее лечение считается неполноценным. К примеру, перелом руки. Для пациентов лечение заканчивается на снятии гипса. Однако, если после этого руку не разрабатывать, не проводить реабилитационные мероприятия, то можно не рассчитывать на полноценное восстановление.

«В числе основных диагнозов, требующих обязательной реабилитации, – инсульт, инфаркт, травмы, заболевания неврологии, – добавил Эрик Байжунусов. – К примеру, период реабилитации после инсульта в среднем составляет год. Все это время до полного восстановления здоровья пациента он будет обеспечен необходимой помощью в рамках ОСМС. В пакет медицинского страхования войдут лечебно-физическая культура, массаж, парафино-, магнитотерапия. Если говорить об уже предпринимаемых шагах по расширению реабилитационной помощи в РК, то в стране отрываются специальные отделения, центры.

В социальных сетях и других открытых площадках нередко можно услышать негативные мнения об ОСМС. Чем меньше времени остается до внедрения системы, тем больше споров вокруг темы. При этом мало кто задумывается, что финансирование той же реабилитации за счет ОСМС даст гражданам возможность значительно сэкономить, а у государственных и частных клиник появится стимул для развития», – добавил Эрик Байжунусов.