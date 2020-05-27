Эрик Байжунусов: Нужно четко разграничить понятия врачебной ошибки и халатности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт в области здравоохранения Эрик Байжунусов прокомментировал выступление Главы государства на третьем заседании Национального совета общественного доверия и его поручения касательно развития сферы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как считает Эрик Байжунусов, пересмотр применения уголовного наказания за «нарушение порядка проведения клинических исследований» является своевременным шагом, который очень долго обсуждался в медицинских кругах.

«Это хороший признак того, что появился принцип слышащего государства. Любой человек в любой профессии ошибается. Именно за ошибки ни в одной стране мира специалистов не судят, тем более врачей. Статья о ненадлежащем исполнении функциональных обязанностей вошла в Уголовный кодекс, против чего мы боролись на протяжении нескольких лет. Это нашло отражение в поручении Главы государства. Это решается другими способами и методами. Да, ошибки - это плохо, и мы это признаем, но нужно четко разграничить понятия врачебной ошибки и халатности. Это совершенно разные понятия. Понятно, что врачи ошибаются. Когда начинается уголовное преследование, то они бросают профессию и уходят в частный сектор. Многих, к сожалению, так и потеряли», - рассказал Эрик Байжунусов корреспонденту агентства.

По словам Эрика Байжунусова, еще одной хорошей новостью для казахстанских врачей стало увеличение заработной платы.

«Думаю, что это будет дополнительным импульсом, чтобы восстановить статус медицинского работника и престижность профессии. Это очень радует», - отметил Э. Байжунусов.

Спикер вместе с тем прокомментировал вопрос создания Комитета СЭС и укрепление роли отрасли санэпидемслужбы в целом .

«Глава государства четко подметил, что мы немного ослабили эту работу. Если сейчас мы не возьмемся, то в будущем будет гораздо сложнее управлять. Это своевременный шаг, который позволит быстро восстановить и реанимировать службу. Нужно четко понимать, что это необходимо. Все поняли, что болезнь, особенно пандемия, влияет на все сектора экономики и жизнедеятельность», - считает эксперт.

Также, по его словам, правильным решением является улучшение системы оказания медицинской помощи и строительство новых больниц, оснащенных всеми технологиями.

«На уровне села все наши больницы построены в 60-х годах прошлого века. Они устарели даже морально, не только материально. Как бы ни ремонтировали, их невозможно восстановить. Нужен подход в организации внутреннего помещения. Наши больницы построены таким образом, что в одной палате находятся по пять-шесть человек, и для 25 пациентов работает всего одна медсестра. Как больницу сделать так, чтобы она стала комфортабельной для пациентов и чтобы в палатах лежали по два человека? Нужно менять всю инфраструктуру больниц, что означает строительство новых. Больницы - ведь это не только здание, кабинеты, а это целая инфраструктура внутренней вентиляции. А можно ли сделать современную систему очистки воздуха в старых больницах? Поэтому в новых больницах есть потенциал оказывать медицинскую помощь мирового уровня качественно. Я думаю, если государство, несмотря на кризисную ситуацию, выделяет деньги на масштабные проекты, это будет большим плюсом. Это - шаг в будущее», - заключил Эрик Байжунусов.