Ericsson сократит 8, 5 тысяч сотрудников по всему миру

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Швеции Ericsson планирует уволить около 8500 сотрудников или 8% персонала по всему миру в рамках плана сокращения расходов, следует из служебной записки компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BNN Bloomberg.

Сообщается, что основная часть сокращений произойдет в течение первой половины этого года и может продолжиться и в 2025 году.

В декабре компания заявила, что сократит расходы на 9 миллиардов крон (880 миллионов долларов) к концу 2023 года, поскольку спрос на некоторых рынках, включая Северную Америку, замедляется.

Ericsson прогнозирует, что спрос на основной рынок телекоммуникационных продуктов в этом году останется неизменным.

При этом шведский производитель сообщил в прошлом месяце о более значительном падении прибыли в четвертом квартале после того, как некоторые из его основных клиентов 5G сократили расходы в неопределенных экономических условиях.

Акции Ericsson упали на 4,6% в этом году после падения почти на 40% в 2022 году.

«Способ управления сокращением численности персонала будет отличаться в зависимости от местной практики в стране», - написал исполнительный директор Борье Экхольм в служебной записке.

В понедельник компания, в которой занято более 105 тысяч человек по всему миру, объявила о планах сократить около 1400 рабочих мест в Швеции.

Хотя Ericsson не раскрыла, какая география пострадает больше всего, аналитики прогнозировали, что Северная Америка, скорее всего, пострадает больше всего, а растущие рынки, такие как Индия, - меньше всего.

Финансовый директор Ericsson Карл Мелландер ранее сообщил, что сокращение расходов повлечет за собой сокращение консультантов, недвижимости и численности персонала.