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    13:58, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Ерхат Искалиев досрочно снят с должности главы «СК-Фармация»

    ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев
    Фото: НПП Атамекен

    Полномочия председателя правления ТОО «СК-Фармация» Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

     В соответствии с приказом министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня.

    Напомним, Ерхат Искалиев возглавил «СК-Фармация» в 2020 году после скандала, когда Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства поручил провести следствие в отношении компаний СК «Фармация» и ФСМС. 10 июля после расширенного заседания Правительства стало известно, что руководителей ФСМС Айбатыр Жумагулов и «СК Фармация» Берик Шарип освободили от занимаемых должностей.

     

     

    Теги:
    Здравоохранение Фармацевтика Назначения Отставки Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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