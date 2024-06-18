Ерхат Искалиев досрочно снят с должности главы «СК-Фармация»

Полномочия председателя правления ТОО «СК-Фармация» Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В соответствии с приказом министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня.

Напомним, Ерхат Искалиев возглавил «СК-Фармация» в 2020 году после скандала, когда Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства поручил провести следствие в отношении компаний СК «Фармация» и ФСМС. 10 июля после расширенного заседания Правительства стало известно, что руководителей ФСМС Айбатыр Жумагулов и «СК Фармация» Берик Шарип освободили от занимаемых должностей.