Ерхан Мурат из Атырау стал чемпионом Европы по дзюдо

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ерхан Мурат из Атырау стал чемпионом Кубка Европы по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

С 10 по 12 марта в городе Загреб, Хорватия, прошел Кубок Европы по дзюдо среди подростков 2006-2008 годов. В соревнованиях приняли участие лучшие мастера татами из 35 стран. Е. Мурат, представлявший Атыраускую область в весовой категории 50 кг, одержал победу над соперниками из Италии, Украины, Грузии, Израиля, Венгрии.

«Подготовка к Кубку Европы, которую мы провели в феврале в Астане, прошла хорошо. Мой ученик стал чемпионом, это – результат усердной работы. Поздравляю с нашей общей победой», – сказал личный тренер дзюдоиста Салимгерей Нурболганов.