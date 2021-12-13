ERG заменит фильтры на Павлодарском алюминиевом заводе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре ERG (Евразийская Группа) и германская компания «Тhyssenkrupp Industrial Solutions» подписали крупный контракт на реализацию экологического проекта, в ходе которого на Павлодарском алюминиевом заводе заменят четыре электрофильтра на печах спекания №4 и №5, вложив в это свыше 19 миллиардов тенге (44 миллиона долларов) инвестиций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы подписали сегодня этот договор на поставку и монтаж новых гибридных фильтров на печи Павлодарского алюминиевого завода. Они являются частью экологической программы, которую мы реализуем. По результатам установки этих фильтров будет достигнута высокая степень очистки выходящих газов из печи спекания – до 99,99% качества очистки», - рассказал журналистам сразу после подписания контракта генеральный директор «ERG Capital Projects» Ардак Нурасханов.

В мероприятиях, приуроченных к подписанию контракта, приняли участие представители компаний ERG, «Тhyssenkrupp Industrial Solutions», «ERG Capital Projects», а также средства массовой информации.

По словам генерального директора «ERG Capital Projects», аналогичные фильтры уже установлены на Павлодарском алюминиевом заводе. Проект по их установке реализовывался в 2020 году: тогда были поставлены 2 гибридных фильтра как новая технология на печи спекания номер 1. В ходе второй фазы проекта компания заменяет и дополнительно устанавливает четыре фильтра на две печи: печи номер 4 и номер 5. Полная программа предусматривает постепенные замену и установку гибридных фильтров на всех печах. Программа реализуется до 2030 года.

«Данный проект направлен на то, чтобы снизить выброс твёрдых частиц отходящих газов. Люди визуально, смотря на трубы, Павлодарского алюминиевого завода, смогут увидеть, что объём выбросов становится меньше и выбросы, которые осуществляются, становятся чище. После того, как мы решим проблему с твёрдыми частицами, стартует программа по очистке самого газа», - заявил А. Нурасханов.

В этот день был организован и пресс-тур по территории предприятия. В ходе этого визита его участникам показали работу ранее установленных двух гибридных фильтров, а также рассказали о долгосрочной экологической стратегии Евразийской Группы. Проект по поэтапной модернизации пылегазоочистного оборудования на ПАЗе - это часть экостратегии ERG.

В компании рассказали, что Павлодарский алюминиевый завод – это старейшее предприятие города. Поэтапная замена электрофильтров на гибридные поможет существенно снизить концентрацию пыли в отходящих газах и достичь уровня мировых нормативов.

«Компания «Тhyssenkrupp Industrial Solutions» очень рада участвовать в проекте модернизации фильтров АО «Алюминий Казахстана» - Павлодарского алюминиевого завода, поддерживать дальнейшую модернизацию этого проекта. Наша немецкая компания, а также локальная местная команда полностью готовы приступить к исполнению контракта, который был сегодня подписан. Мы рады поддерживать экологическую программу ПАЗа и знаем, что можем сократить выбросы завода», - подчеркнул генеральный директор компании «Тhyssenkrupp Industrial Solutions» в регионе СНГ Роман Карл.

По оценке Р. Карла, фильтры, которые устанавливаются на печах этого завода, сокращают выбросы до показателей, которые выше европейского стандарта.

«Так что наша программа вместе с Павлодарским алюминиевым заводом вместе нацелена на улучшение окружающей среды в городе Павлодар», - добавил собеседник.

Заместитель начальника цеха спекания Сергей Яловой в ходе пресс-тура по предприятию рассказал прессе, что ещё в феврале 2020 года была произведена реконструкция первой нитки газоочистки печи спекания номер 1.

«В сентябре мы ввели в эксплуатацию вторую нитку. Разность реконструкций – в том, что она сочетает электростатическую сепарацию выбросов газов с сепарацией за счёт фильтрации. Если ранее у электрофильтра была только электростатическая сепарация, и площадь осаждения была 4 500 квадратных метров, то на данный момент у электростатической сепарации площадь осаждения составляет 1100 квадратных метров, и дополнительно площадь фильтрации составляет 5 157 квадратных метров. За счёт этого у нас и получился такой максимальный эффект, которого мы достигли».

По его словам, сочетание двух видов отделения вредных частиц от газов, выходящих из труб завода, привело к тому, что теперь визуально из трубы идёт просто пар. Да и в атмосферу попадает ничтожное количество веществ.