ERG направит 30 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поддерживая инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании фонда «Қазақстан халқына», как социально-ответственная компания Eurasian Resources Group направит 30 млрд тенге в созданный фонд, передает МИА «Казинформ».

На протяжении всей своей деятельности в течение 27 лет предприятия ERG вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана.

За 27 лет сумма социальных инвестиций Евразийской группы в регионы, в том числе меморандумы ERG с акиматами областей, превысила 1 млрд долларов.

При поддержке компании построено более 100 объектов социальной, образовательной, спортивной, медицинской инфраструктуры (подробнее с проектами можно ознакомиться здесь: https://www.erg.kz//files/ERG_3-12.pdf).

В 2021 году стартовала новая программа «ERG для школ – ERG mektepke», направленная на развитие среднего образования в родных регионах, популяризацию инженерно-технических специальностей и цифровых технологий. В проекте уже принимают участие 280 школ.

Кроме этого, с 2017 года образовательный проект ERG «Экосистема студенческого предпринимательства» дает возможность молодым людям и преподавателям получать знания и навыки в области предпринимательства. За пять лет работы более 5 тысяч студентов казахстанских вузов прошли обучение предпринимательству. Реализованы десятки бизнес-идей, созданы рабочие места. В 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев встречался с участниками проекта в г. Костанай.

Бесплатные спортивные секции принимают более 2 500 детей в Хромтау, Рудный, Качар, п. Октябрьский, Аксу и Актобе на базе собственных спортивных комплексов Группы.

По итогам 2021 года ERG выплатила 377 млрд тенге налогов. Это на 65% больше, чем в 2020 году, когда налоговый вклад ERG составил 228 млрд тенге.

С 2016 года ERG ежегодно повышает заработную плату своим сотрудникам. В 2021 году такое повышение проводилось дважды, учитывая рост цен на многие ТНП. С 1 января 2022 года производственному персоналу повышена заработная плата на 20-35%. На эти цели ERG дополнительно направит 70 млрд тенге. Подробнее здесь.

Помимо прямого вклада в социально-экономическое развитие страны, Группа своей деятельностью оказывает косвенное воздействие. Так, например, только за 2019-2020 годы при поддержке ERG бизнес выпустил продукции на 4,56 трлн тенге.

Помимо собственного 60-тысячного штата сотрудников предприятий в Казахстане, Группа обеспечивает содержание и поддержку 146,5 тысяч рабочих мест.