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Эрдоган стал первым обладателем турецкого электрокара

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Апреля 2023, 10:38
Эрдоган стал первым обладателем турецкого электрокара Фото: aa.com.tr

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.

«С сегодняшнего дня мы будем видеть Togg на дорогах», - сказал турецкий лидер в своей речи на мероприятии.

По словам главы государства, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что Togg приобретет популярность среди автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.

С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки - Togg T10X в целом поступило 177 467 предварительных заказов.


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