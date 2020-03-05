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Эрдоган поделился ожиданиями от встречи с Путиным

5 Марта 2020 01:00
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Эрдоган поделился ожиданиями от встречи с Путиным

АНКАРА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - Переговоры пятого марта в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, делясь с журналистами ожиданиями от предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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На вопрос журналистов о том, выступала ли российская сторона с каким-либо новым предложением по Идлибу в преддверии переговоров в Москве, Эрдоган сказал, что вопрос инициатив на данный момент не актуален.

«Подождем визита, по итогам которого обязательно состоится совместная пресс-конференция. Кроме того, мы будем общаться с журналистами, которые будут нас сопровождать. Все моменты должны быть прояснены», - сказал турецкий лидер.



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Ключевые слова: Россия, Турция, Сирия, Ситуация на Ближнем Востоке,
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