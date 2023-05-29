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Эрдоган: На выборах победила Турция!

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2023, 00:16
Эрдоган: На выборах победила Турция! Фото: aa.com.tr.

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Сегодня победила вся Турция! Голосование 28 мая открыло новую страницу в развитии нашей страны. Началась реализация концепции «Столетие Турции». Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в воскресенье вечером к согражданам, собравшимся в районе Ускюдар в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган подчеркнул, что результаты второго тура выборов главы государства вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции.

Президент Эрдоган выразил глубокую признательность народу Турции «за праздник демократии».

«Мы завершили второй тур выборов президента с поддержки народа Турции. Победителем выборов как 14 мая, так и 28 мая, являются все 85 млн турецких граждан. Я благодарю каждого гражданина Турции за возможность находиться у руля власти в Турции еще 5 лет», - сказал политик.

Как сообщалось ранее, по итогам обработки 75,42 % бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 53,41 % голосов на голосовании во втором туре президентских выборов.


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