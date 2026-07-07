Эрдоган и Рютте обсудили повестку саммита НАТО и региональные вопросы

Стороны обсудили повестку предстоящего саммита НАТО, а также региональную и международную ситуацию.

Встреча прошла в президентском комплексе в Анкаре незадолго до открытия саммита лидеров Североатлантического альянса.

Как сообщили в директорате по связям с общественностью при администрации президента Турции, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы, которые будут вынесены на обсуждение в рамках саммита, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным событиям.

Эрдоган выразил надежду, что саммит, который принимает Турция, принесет положительные результаты, отметив, что Анкара завершила все необходимые приготовления к его проведению.

По его словам, особое внимание в ходе встречи должно быть уделено вопросам коллективной обороны, а также укреплению сотрудничества между союзниками в сфере оборонной промышленности.

Президент Турции также подчеркнул важность Форума оборонной промышленности, который пройдет в рамках саммита, выразив уверенность, что мероприятие вызовет значительный интерес участников.

Ранее сообщалось, что в Анкаре, параллельно с саммитом НАТО, состоится международная программа «Allies in Ankara», в рамках которой запланированы десятки дискуссий и экспертных встреч по вопросам безопасности, обороны и международной политики.