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Эрдоган и Путин договорились о проведении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Марта 2022, 01:08
Эрдоган и Путин договорились о проведении встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Между тем ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29 - 30 марта.

Также Эрдоган заявил в воскресенье в ходе телефонных переговоров с Путиным, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной.

«Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс», - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.


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