Эрдоган: Число жертв землетрясений в Турции превысило 35,4 тысячи человек

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 35 418 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Совещание прошло в штаб-квартире турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD) в Анкаре.

По словам главы государства, 13 208 получивших ранения во время стихийного бедствия в настоящее время проходят лечение в больницах страны.

Турецкий лидер отметил, что эксперты со всего мира называют разрушительные землетрясения в Турции «исключительным природным явлением».

Президент Эрдоган сообщил, что в поисково-спасательных и пр. работах в зоне бедствия задействованы около 250 тысяч госслужащих.

Он подчеркнул, что поисково-спасательные работы в затронутых землетрясением районах будут продолжены до тех пор, пока под завалами будут оставаться живые люди.

Глава государства добавил, что власти Турции со следующего месяца приступят к строительству 30 000 домов для пострадавших от землетрясения.

По словам Эрдогана, на данный момент удовлетворены потребности в жилье в общей сложности 1,6 млн. человек, пострадавших в результате землетрясения.

«В зоне землетрясения установлено более 175 тыс. палаток, 5,4 тыс. домов контейнерного типа», - рассказал он.

По его словам, власти Турции намерены в течение года завершить строительство высококачественных и безопасных зданий для удовлетворения потребностей в жилье во всей зоне землетрясения

Турецкий лидер также сообщил, что в зоне стихийного бедствия несут дежурство 28 тысяч турецких военных.

Глава государства добавил, что 15 февраля в 20:00 по турецкому времени в Турции, Азербайджане и Турецкой Республике Северного Кипра под лозунгом «Турция - единое сердце» пройдет кампания по оказанию помощи пострадавшим при землетрясении.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: Анадолу