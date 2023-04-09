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Эрдоган анонсировал запуск турецкого спутника наблюдения IMECE

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 20:30
Эрдоган анонсировал запуск турецкого спутника наблюдения IMECE

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Первый турецкий спутник наблюдения высокого разрешения IMECE будет запущен на орбиту 11 апреля. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Первый турецкий спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, произведенный за счет национальных ресурсов, будет запущен на орбиту 11 апреля, следует из сообщения.

«Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет подготовленных человеческих кадров, обеспеченных возможностей и технологий собственной разработки», - написал Эрдоган.


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