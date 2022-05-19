19 Мая 2022 09:53

Ерден Арипов освобожден от должности судьи Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат поддержал представление Главы государства об освобождении Ердена Арипова от должности судьи Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Арипова Ердена Рауановича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность. Указом Главы государства от 26 марта Ерден Рауанович назначен председателем Карагандинского областного суда», - озвучил представление на пленарном заседании в Сенате Парламента РК представитель Высшего судебного совета Денис Шипп.

Депутаты поддержали представление.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов по видеоконференцсвязи представил нового председателя Карагандинского областного суда Ердена Арипова, назначенного Указом Президента от 26 марта 2022 года.

Ерден Арипов родился в 1963 году в Нарынкольском районе Алма-Атинской области. В 1986 году окончил Казахский государственный университет, по образованию юрист. До настоящего времени работал судьей Верховного суда Республики Казахстан.