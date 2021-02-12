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    12:53, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Ербулат Мукаев назначен руководителем аппарата МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Мукаев Ербулат Рахметович назначен на должность руководителя аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Ербулат Мукаев родился в 1961 году в Уральской области.

    Окончил Гурьевский педагогический институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. По специальности учитель физики, политолог, экономист.

    Трудовую деятельность начал в 1979 году с преподавательской деятельности в учреждениях среднего образования.

    В 1985-1992 гг. работал в комсомольских и партийных организациях Уральской области.

    В 1992-1993 гг. — начальник Фурмановского районного отдела статистики Уральской области.

    В 1993-1996 гг. — заместитель главы Фурмановской районной администрации Уральской области. В 1996-2001 гг. трудился на руководящих должностях в аппарате акима Западно-Казахстанской области.

    В 2001-2005 гг. — заместитель начальника областного управления труда, занятости и социальной защиты населения г. Уральска.

    В 2005-2007 гг. — заместитель акима г. Уральска. В 2007-2008 гг. — руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

    В 2008-2020 гг. — депутат Сената Парламента четвертого, пятого и шестого созывов.


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