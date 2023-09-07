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    23:20, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ерболат Мендыбаев возглавил департамент в НК «КазМунайГаз»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ерболат Мендыбаев назначен директором департамента транспортировки и логистики АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    Трудовую деятельность Е.Мендыбаев начал в 1988 г. на Ремонтно-механическом заводе ПО «Прикаспийский горно-металлургический комбинат» (г.Актау), работал токарем, мастером и инженером-технологом.

    1993-1996 гг. – слесарь-ремонтник, инженер-технолог Ремонтного завода МАЭК (г.Актау).

    1996-2022 гг. работал в системе АО «КазТрансОйл»: инженером, ведущим инженером, начальником товарно-транспортного отдела Западного филиала, менеджером, главным менеджером, директором департамента транспортировки КТО, заместителем директора Восточного филиала по товарно-транспортным операциям, директором Главного диспетчерского управления, заместителем генерального директора – директором филиала «Центр управления транспортировкой нефти».

    До нынешнего назначения возглавлял управление транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз».


    Теги:
    Назначения КазМунайГаз Нефть Нефть/газ
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