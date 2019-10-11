Ерболат Досаев выступил на Форуме инновационных финансовых технологий

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев принял участие в V Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В мероприятии приняли участие руководители центробанков Казахстана, России, Турции, Китая, главы российских коммерческих банков, а также представители крупных мировых финтехкомпаний. Участники мероприятия представили данные об анализе больших данных, глобальных трендах машинного обучения и использовании цифровых финансовых инструментов.

Во время выступления в рамках первой пленарной дискуссии Ерболат Досаев рассказал о внедрении риск-ориентированного подхода к регулированию финансовых организаций.

«С 1 января этого года Нацбанк Казахстана перешел на риск-ориентированное регулирование и надзор финансовых организаций. В первую очередь, подход применяется в отношении банковского сектора, как наиболее доминирующего сегмента финансового рынка. Мы впервые пытаемся не зарегулировать, а начать попытки диалога с рынком, связанным с внедрением финтеха и инноваций», - сказал председатель Национального банка.

Е. Досаев отметил, что до внедрения данного подхода регулятор изучил передовой опыт различных стран. В результате в качестве основы выбрана модель Европейского союза - SREP (Supervisory review and evaluation process), которая позволяет идентифицировать негативные изменения в финансовом состоянии институтов на ранних стадиях. Полученные данные позволяют своевременно применять необходимые корректирующие меры.

Одной из причин внедрения риск-ориентированного регулирования стало активное развитие сферы онлайн-кредитования. За 2015-2018 годы объем онлайн-займов в стране вырос в 23 раза. По словам Ерболата Досаева, в стране назрела необходимость внедрения принципов ответственного кредитования в данном сегменте рынка.

«Регулирование субъектов микрофинансовой деятельности будет сфокусировано на защите прав заемщиков и исключения их перекредитованности. В частности, будут установлены требования к наличию правил предоставления микрокредитов, запрету взимания любых комиссий, соблюдению предельных ставок вознаграждения, необходимости предоставления информации в кредитное бюро, что позволит адекватно оценивать долговую нагрузку заемщиков, оказание услуг только организациям, зарегистрированным на территории Казахстана», - сказал Ерболат Досаев.

В ходе выступления глава Нацбанка также отметил динамичное развитие казахстанских банков в вопросах применения финансовых технологий.

«В Казахстане есть достаточно продвинутые финансовые институты, которые уже создали собственные экосистемы. Многие ушли от пластикового банкинга и перешли к финтехкомпаниям с сопутствующими дополнительным услугами. У нас есть некоторые институты, которые готовят предстоящие свои IPO именно как финтехкомпании. Хотя ядром является именно финансовый институт», - добавил председатель Национального банка.

В целом, по его мнению, для расширения возможностей финансового сектора в сфере внедрения инновационных решений необходима тесная кооперация между государством и финансовым сектором. В Казахстане государство совместно с финансовым сообществом работает над созданием цифровой финансовой системы.

На полях форума состоялся ряд двусторонних встреч с руководителями центральных и коммерческих банков.

В ходе встречи с председателем Центрального банка Российской Федерации Э. Набиуллиной были затронуты наиболее актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

В рамках беседы с заместителем председателя Народного банка Китая Фан Ифэем поднимался вопрос об активизации использования своп-линий между центральными банками Казахстана и Китая для увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах.

Одновременно с этим актуальные вопросы расширения межбанковского сотрудничества были обсуждены на двусторонних встречах с заместителем председателя Центрального банка Турции Э. Шенером и президентом ПАО «Сбербанк» Г. Грефом.