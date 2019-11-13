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Ерболат Досаев высказался за приход новых банков на финансовый  рынок Казахстана

13 Ноября 2019 11:20
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Ерболат Досаев высказался за приход новых банков на финансовый  рынок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ  - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев высказался за приход на финансовый  рынок Казахстана других банков и заявил, что отечественные банки готовы к конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом он заявил в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

«Мне задают вопросы о конкуренции с крупнейшими российскими банками, но они, все три крупных института, уже присутствуют у нас в виде дочерних банков: и Сбербанк, и ВТБ, и Альфа. Китайские крупнейшие банки также присутствуют в виде филиалов. Так что я не вижу особых причин (бояться конкуренции - корр.). Если материнский капитал головного института, который будет создавать прямой филиал с декабря следующего года, должен быть 20 млрд долларов США, то это предполагает приход более крупных институтов», - сказал Ерболат Досаев, комментируя соглашение по гармонизации законодательства стран-участников ЕАЭС в сфере финансового рынка.

Он заявил, что не видит никаких проблем для прихода зарубежных банков на отечественный рынок.

«Наоборот, я считаю, что за время работы и присутствия 14 иностранных банков с прямым капиталом и в виде совместного капитала наши банковские институты подтянулись, снизили тарифы, внедряют новые продукты», - добавил Ерболат Досаев.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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