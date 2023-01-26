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    Ерболат Досаев высказался о сносе панельных домов

    26 Января 2023, 15:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев озвучил позицию по сносу старых панельных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом попросила сохранить историю города.

    «Если город дает разрешение на строительство домов и так далее, то, пожалуйста, не трогайте центр, потому что это наша история, и для меня, как алматинки, это очень важно», - обратилась она.

    Ерболат Досаев поблагодарил жительницу за заинтересованность и предложение, а также отметил, что в прошлом году были приняты новые нормы.

    «Также с 2018 года принимаются нормы по ограничению точечной и уплотнительной застройки города. Все новые проекты с прошлой осени рассматриваются градостроительным советом Алматы, который смотрит и на историю вопроса, и на все остальное. Когда говорят давайте сохраним в нынешнем виде исторический центр, то надо помнить, что там живут люди с коммуникациями, которые построены не в 1960 году, а в 1940 году. Мы постараемся максимально сохранить сам исторический облик, но модернизация будет происходить неминуемо, потому что людям хочется получить все блага цивилизации, как и всем другим», - ответил аким.

    По словам градоначальника, панельные дома обновлять невозможно.

    «То, что построил АДК (Алматинский домостроительный комбинат) в свое время, эти дома считаются историей, но я считаю, что их надо снести. Потому что более 25 лет панельные дома не выдерживают, те, которые построены здесь в микрорайонах, где мы выросли, в них даже нельзя дюбель забить в стену. Город будет обновляться, исторический облик будем сохранять, но программа реновации, модернизации инженерной инфраструктуры будет полностью реализовываться», - добавил Ерболат Досаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Общество Ерболат Досаев
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