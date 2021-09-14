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    11:02, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ерболат Досаев высказался о курсе тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему ослаб курс тенге по отношению к иностранным валютам, объяснил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тенге незначительно ослаб на фоне снижения цен на нефть. В августе текущего года наблюдалась повышенная волатильность цен на нефть в связи с ухудшением риск-сентимента глобальных инвесторов из-за сигналов ФРС США о скором сворачивании программы покупки активов и опасений по поводу дельта-штамма. За месяц цены на нефть снизились на 4,4% до 73 долл. США за баррель. Продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения налоговых обязательств сгладили волатильность тенге на фоне снижения цен на нефть. За месяц национальная валюта ослабла на 0,2%, до 425,42 тенге за долл. США», - пояснил Ерболат Досаев.

    Глава Нацбанка добавил, что поддержку тенге также оказывали продажи в рамках обязательной продажи субъектами квазигосударственного сектора и операции по конвертации средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет.

    «Восстановление экономической активности и рост импорта на 9,2% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поддерживают спрос на иностранную валюту», - резюмировал Ерболат Досаев.

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