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Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 20:49
Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева Informburo.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким государственного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким города Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.

«Бердибек Машбекович всегда был для нас образцом для подражания. Он более 45 лет посвятил служению народу. В своей работе мы многому учились у него: перенимали опыт, житейскую мудрость, ответственное отношение к делу. Я всегда воспринимал его как наставника и учителя. На пути укрепления Независимости он прошел путь от рядового экономиста до заместителя Премьер-министра Республики Казахстан. Пользуясь высочайшим доверием руководства страны, Бердибек Машбекович всегда получал назначения на самые сложные и ответственные участки работы и неизменно с честью выполнял свой долг», - подчеркнул Ерболат Досаев.

Аким Алматы выразил уверенность, что светлый образ Бердибека Сапарбаева навсегда останется в сердцах людей.

Бердибек Сапарбаев ушел из жизни на 71-м году жизни.

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.


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