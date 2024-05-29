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    11:41, 29 Май 2024 | GMT +6

    Ерболат Досаев встретился с президентом китайской компании Pacific Construction Group Сонг Шаотином

    Ерболат Досаев встретился с президентом китайской компании Pacific Construction Group Сонг Шаотином
    Фото: акимат Алматы

    Аким Алматы Ерболат Досаев и президент компании Pacific Construction Group Сонг Шаотин обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры (BRT, LRT, Metro), строительства объектов водоснабжения, водоотведения и другие вопросы.

    В ходе встречи отмечено, что между городом Алматы и Китайской Народной Республикой сложились дружественные и партнерские отношения. В 2023 году товарооборот между Алматы и Китаем увеличился на 22% и составил 9,4 млрд долларов США (2022 г. – 7,7 млрд долларов США). На сегодня в городе действуют 1 914 предприятий с участием китайского капитала (РК – 3 427 предприятий).

    По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и готовность к взаимовыгодному партнерству.

    Ерболат Досаев встретился с президентом китайской компании Pacific Construction Group Сонг Шаотином
    Фото: акимат Алматы

    Pacific Construction Group – крупнейшая частная строительная компания КНР, была основана в 1986 году со штаб-квартирой в Урумчи, Синьцзян. На протяжении 10 лет подряд компания входит в список Fortune Global 500, занимая 1-е место в мировой строительной отрасли. Основное направление деятельности – инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, включая строительство дорог, мостов, портов и промышленных объектов. Также компания принимала участие в строительстве автомагистралей Шанхай - Нанкин, Шанхай - Чжухай, Пекин - Шанхай, Пекин - Гонконг, Ляньхуо и городов в провинциях Китая. В настоящее время в компании работает около 700 тысяч сотрудников.

    Теги:
    Китай Транспорт Акимат Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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