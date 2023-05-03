Ерболат Досаев встретился с председателем правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Нурланом Жакуповым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития энергокомплекса мегаполиса (АО «Самрук-Энерго», АО «Алматинские энергетические станции», «Алатау жарық компаниясы» входят в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына»), в том числе вопросы перевода ТЭЦ-2 на газ, реконструкции тепломагистралей, электрических и газовых сетей, дальнейшей газификации жилых массивов Алматы и Алматинской агломерации, строительства газозаправочных станций для общественного транспорта, реализации национального проекта «Комфортная школа» и другие, передает МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие первые руководители АО «Самрук-Энерго», АО «НК Qazaqgaz», АО «KEGOC», АО «Samruk-Kazyna Construction», АО «Алатау жарық компаниясы».

Глава города Ерболат Досаев отметил, что стабильное тепло- и энергообеспечение города и значительное снижение объемов выбросов вредных веществ являются важнейшими приоритетами для экологизации и декарбонизации Алматы. На сегодня одной из основных причин загрязнения воздуха в мегаполисе является ТЭЦ-2, на долю которой приходится, по оценкам специалистов, до 30% выбросов. Аким города подчеркнул, что перевод ТЭЦ-2 на газ необходимо провести в установленные сроки – в соответствии с поручением Главы государства первый этап планируется завершить в декабре 2024 года. Руководство АО «ФНБ «Самрук-Казына» подтвердило готовность успеть в срок. В целом, перевод ТЭЦ-2 на газ позволит снизить количество выбросов при запуске первого этапа – с 35 тысяч тонн до 23 тысяч тонн, при полной реализации в 2026 году – до 2,7 тысяч тонн.

В ходе встречи особое внимание было уделено реконструкции соединяющей тепломагистрали ТЭЦ-2 – ЗТК. В настоящее время необходима корректировка проектно-сметной документации из-за изменения 2-х трубной системы на 3-х трубную с увеличением диаметра с 800 до 1000 мм. Их реконструкция затруднена в связи с прохождением теплотрассы в непосредственной близости с частными жилыми домами. Холдингом был поднят вопрос о поддержке со стороны городских властей реализации проекта.

Стороны также обсудили дальнейшие планы по газификации мегаполиса, являющейся важной составляющей экологизации города. Процент газификации Алматы составляет 99,2%, при этом не подключенными к газу остаются 1074 частных жилых дома и 1677 домов, расположенных в дачных массивах садоводческих товариществ.По информации АО «КазТрансГаз Аймак», в текущем году запланировано строительство 23,2 км сетей газоснабжения для подключения 355 индивидуальных жилых домов. В результате уровень газификации Алматы составит 99,4%.В то же время была отмечена критическая необходимость газификации четырех приграничных районов Алматинской области (84 тыс. индивидуальных жилых строений) для снижения выбросов загрязняющих веществ в отопительный период и их влияния на экологию города из-за особенностей существующей розы ветров.

Участники совещания рассмотрели вопросы расширения инвестиционной программы, а также необходимости внедрения новой тарифной политики. В качестве примера представители АО «Алатау жарық компаниясы» озвучили, что сегодня износ сетей электроснабжения города составляет 93%, трансформаторных подстанций – 65%, распределительных подстанций – 75%.

В ходе встречи стороны подчеркнули важную роль АО «Samruk-Kazyna Construction» как единого оператора по реализации национального проекта «Комфортная школа». В рамках проекта в Алматы планируется строительство 22 школ (37,1 тысяч ученических мест, 14 школ за счет средств АО «ФНБ «Самрук-Казына», 8 – за счет средств частных инвесторов), которые позволят значительно снизить дефицит мест в государственных школах Алматы. В настоящее время акиматом города решены вопросы по земельным участкам, в бюджете предусмотрены средства на инженерные сети, идет совместная подготовка документов.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейших шагах по реализации совместных проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына» и акимата Алматы.