Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На встрече с Президентом и Генеральным директором TAV Airports Holding Мустафой Сани Шенер обсуждены инвестиционные планы группы по модернизации и строительству нового пассажирского терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Ерболат Досаев подчеркнул, что Международный аэропорт Алматы – визитная карточка города, и приведение ее в соответствие международным стандартам даст мультипликативный эффект для экономики мегаполиса.

Кроме того, модернизация аэропорта усилит развитие туристического потенциала южной столицы, повысит его инвестиционную привлекательность и уровень удобства для жителей и гостей Алматы.

Власти города готовы поддержать проект и содействовать решению проблем и вопросов для сдачи объекта в установленные сроки, отметил Ерболат Досаев.