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Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы

4 Февраля 2022 18:12
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Ерболат Досаев встретился с инвесторами Международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На встрече с Президентом и Генеральным директором TAV Airports Holding Мустафой Сани Шенер обсуждены инвестиционные планы группы по модернизации и строительству нового пассажирского терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

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Ерболат Досаев подчеркнул, что Международный аэропорт Алматы – визитная карточка города, и приведение ее в соответствие международным стандартам даст мультипликативный эффект для экономики мегаполиса.

Кроме того, модернизация аэропорта усилит развитие туристического потенциала южной столицы, повысит его инвестиционную привлекательность и уровень удобства для жителей и гостей Алматы.

Власти города готовы поддержать проект и содействовать решению проблем и вопросов для сдачи объекта в установленные сроки, отметил Ерболат Досаев.


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#Алматы   #Туризм   #Акимат   #Экономика   #Общество   #Аэропорт  
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