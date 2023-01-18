Ерболат Досаев возобновляет встречи с населением Алматы

18 Января 2023, 22:28

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев возобновляет встречи с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, встреча Ерболата Досаева с жителями Алатауского района состоится 19 января в 09:00 в общеобразовательной школе №209 по адресу: микрорайон Ботакоз, 2.