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Ерболат Досаев возобновляет встречи с населением Алматы

18 Января 2023, 22:28
Ерболат Досаев возобновляет встречи с населением Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев возобновляет встречи с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, встреча Ерболата Досаева с жителями Алатауского района состоится 19 января в 09:00 в общеобразовательной школе №209 по адресу: микрорайон Ботакоз, 2.

Ранее сообщалось, что Ерболат Досаев совершил объезд строящихся проблемных объектов здравоохранения и образования, сроки сдачи которых переносились неоднократно из-за некачественной работы подрядных организаций. Во время посещения градоначальник сделал замечание по низкому качеству материала, применяемого при строительно-монтажных работах и дал поручения ускорить темпы строительства, уделить должное внимание качеству строительных работ, а также обеспечению социальных объектов современным оборудованием.
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