Ерболат Досаев рассказал о сроках подготовки стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стратегию денежно-кредитной политики на долгосрочной основе обсудят с финансовым сообществом и Правительством до конца года. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Относительно разработки стратегии денежно-кредитной политики на долгосрочной основе до 2030 года - это новый документ для Национального банка. Впервые постараемся сделать свои прогнозы, как будет реализовываться денежно-кредитная политика, что в основе ее будет заложено. И это даст дополнительный стимул как для Правительства, так и Национального банка для лучшей координации нашей совместной работы», - сказал Ерболат Досаев на брифинге в Алматы.
Он отметил, что «драфт» стратегии денежно-кредитной политики на долгосрочной основе до 2030 будет готов до конца этого года – его совместно обсудят с финансовым сообществом и Правительством.
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