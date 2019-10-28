Ерболат Досаев рассказал о сроках подготовки стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стратегию денежно-кредитной политики на долгосрочной основе обсудят с финансовым сообществом и Правительством до конца года. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно разработки стратегии денежно-кредитной политики на долгосрочной основе до 2030 года - это новый документ для Национального банка. Впервые постараемся сделать свои прогнозы, как будет реализовываться денежно-кредитная политика, что в основе ее будет заложено. И это даст дополнительный стимул как для Правительства, так и Национального банка для лучшей координации нашей совместной работы», - сказал Ерболат Досаев на брифинге в Алматы.

Он отметил, что «драфт» стратегии денежно-кредитной политики на долгосрочной основе до 2030 будет готов до конца этого года – его совместно обсудят с финансовым сообществом и Правительством.